Силовики перекрыли выезд из Внуково

https://static.news.ru/photo/a4617064-58e9-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли выезд из аэропорта Внуково, где люди ждали прилёта политика Алексея Навального.

Силовики не объяснили причину произошедшего. Ленинградское шоссе по пути в Шереметьево, где в результате сел лайнер Навального, не перекрыто, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени и должен был приземлиться во Внуково в 19:31, однако в последний момент точку назначения сменили на Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники.

В то же время администрация Внуково готовилась встречать Навального. Полиция закрыла зону прилёта, а в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих. Кроме того, часть территории воздушной гавани задолго до прибытия политика была огорожена забором, а также к аэропорту приехали автозаки и машины силовиков. Встречающих и провожающих перестали пускать в здание — для входа полицейские требовали билет на самолёт.

Позднее ОМОН вытеснил людей из здания аэропорта. Многих людей жёстко задерживали, в том числе в автозаки уводили журналистов.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.