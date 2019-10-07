https://static.news.ru/photo/ea77244c-e92b-11e9-87b7-fa163e074e61_660.jpgАлексей МиняйлоФото: Михаил Метцель/ТАСС
Бывших фигурантов «московского дела» Алексея Миняйло и Владислава Барабанова выпустили из столичного ОВД «Преображенское». Силовики продержали их в отделе дольше положенных по закону сроков.
Сейчас нас отпустили. Нас продержали на полчаса больше положенных по закону трёх часов. Некий человек в штатском угрожал разбить мобильный телефон и угрожал физической расправой — препятствовал выходу вопреки закону, — цитирует Миняйло «Интерфакс».
По его словам, полиция намерена составить на него и Владислава Барабанова протоколы 8 октября.