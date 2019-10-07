Алексей Миняйло Алексей Миняйло Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бывших фигурантов «московского дела» Алексея Миняйло и Владислава Барабанова выпустили из столичного ОВД «Преображенское». Силовики продержали их в отделе дольше положенных по закону сроков.

Сейчас нас отпустили. Нас продержали на полчаса больше положенных по закону трёх часов. Некий человек в штатском угрожал разбить мобильный телефон и угрожал физической расправой — препятствовал выходу вопреки закону, — цитирует Миняйло «Интерфакс».

По его словам, полиция намерена составить на него и Владислава Барабанова протоколы 8 октября.

Как писал News.ru, Алексей Миняйло и Владислав Барабанов были задержаны 7 октября у здания Мосгорсуда, выражая солидарность с фигурантом «московского дела» Данилой Беглецом, которого отправили в колонию на два года.

Миняйло и Барабанову силовики вменяют нарушение правил проведения митингов, шествий и пикетов.

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