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Генеральный директор компании ООО BILLA Елена Мальцева прокомментировала инцидент с отказом кассира одного из магазинов принять в качестве оплаты мелочь. Она подчеркнула, что в ходе внутреннего расследования было принято решение уволить сотрудницу.

Мальцева уточнила, что BILLA работает по российскому законодательству, следовательно, принимает любые купюры и монеты, которые находятся в обращении. Поведение кассира она назвала неприемлемым, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Как ранее писал...