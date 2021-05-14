Силовики начали задержания на акции против закона о просветительстве

https://static.news.ru/photo/16dbb0b8-b647-11eb-97db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акция против вступления в силу закона о просветительской деятельности началась на Воробьёвых горах в Москве. Силовики задержали на мероприятии больше 10 человек, рассказала представителям «ОВД-Инфо» одна из задержанных.

По её словам, с ней в автозаке находятся 17 человек, трое из которых ведут себя провокационно, мешая разговаривать с правозащитниками. «Дождь» сообщает , что среди задержанных депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов.

По информации Telegram-канала «Протестный МГУ», перед зданием университета собрались несколько сотен человек. Также на мероприятие пришёл предполагаемый провокатор в костюме Чебурашки, который приходил и на другие протестные акции. Журналисты отмечают, что силовики хватают людей, руководствуясь наличием у них символики КПРФ.

В связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса, акция была организована в формате встречи с депутатом Госдумы от коммунистов Валерием Рашкиным, сообщал сам политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Перед собравшимися выступили учёные и просветители, среди которых доцент МГУ Михаил Лобанов, академик РАН Борис Кашин, а также научный журналист Григорий Тарасевич.

Президент Владимир Путин 5 апреля подписал поправки в ФЗ «Об образовании», регулирующие просветительскую деятельность в стране. До этого их приняли 308 депутатов Госдумы.

По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности с 1 июля будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что «антироссийские силы» проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новые правила позволят бороться с этими действиями. Однако академическая общественность увидела в законе множество подводных камней, которые затрудняют работу по распространению научных знаний.