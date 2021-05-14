Силовики начали задержания на акции против закона о просветительстве

Акция против вступления в силу закона о просветительской деятельности началась на Воробьёвых горах в Москве. Силовики задержали на мероприятии больше 10 человек, рассказала представителям «ОВД-Инфо» одна из задержанных.
По её словам, с ней в автозаке
По информации Telegram-канала «Протестный МГУ», перед зданием университета
В связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса, акция была организована в формате встречи с депутатом Госдумы от коммунистов Валерием Рашкиным,
Президент Владимир Путин 5 апреля подписал поправки в ФЗ «Об образовании», регулирующие просветительскую деятельность в стране. До этого их приняли 308 депутатов Госдумы.
По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности с 1 июля будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что «антироссийские силы» проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новые правила позволят бороться с этими действиями. Однако академическая общественность увидела в законе множество подводных камней, которые затрудняют работу по распространению научных знаний.