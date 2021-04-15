«Сильно кружится голова»: адвокат о состоянии Навального в колонии

https://static.news.ru/photo/39ec712c-9df7-11eb-8582-96000091f725_660.jpg Вадим Кобзев Фото: facebook.com/vadim.kobzev.5

Адвокат оппозиционера Алексея Навального, который на текущий день отбывает срок в ИК-2, Вадим Кобзев посетил заключённого и рассказал о состоянии его здоровья. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

Слегка пошатывается — сильно кружится голова, но улыбается. Передаёт всем привет, — написал Кобзев.

Что касается допуска врача к Навальному, то ситуация остаётся печально стабильной — медиков к оппозиционеру не пускают. Адвокат также уточнил, что Коран мужчине не отдали.

В комментариях пользователи выразили сочувствие Навальному. Некоторые пожелали ему здоровья.

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран, который он привёз. Дело в том, что в колонии ему не дают читать книги, которые он взял с собой, — всю литературу проверят на экстремизм, что займёт три месяца.

Позднее, как писал NEWS.ru, российский оппозиционер Алексей Навальный захотел подать в суд на исправительную колонию, в которой отбывает наказание, второй раз. В этот раз причиной стала цензура, которая ему показалась неуместной.