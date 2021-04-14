Навальный нашёл ещё один повод подать в суд на тюрьму

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Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет подать в суд на исправительную колонию, в которой отбывает наказание, второй раз. В этот раз причиной стала цензура, которая ему показалась неуместной.

Блогер пожаловался, что руководство ИК-2 города Покров Владимирской области вырезало из номера «Новой газеты» колонку филолога Гасана Гусейнова под названием «В защиту ненавистников Навального». Издание ему передали без статьи.

На сайте Навального сказано, что «цензоры в колониях могут читать только переписку, а периодические издания, по закону, цензуре вообще не подлежат».

За [периодическими изданиями] и так смотрит Роскомнадзор. Но, как и в случае с Кораном, у администрации ИК-2, видимо, свои представления о том, что считать разрешённым, — сказано в сообщении Навального.

Сотрудники тюрьмы объяснили сторонникам оппозиционера, что причиной цензуры газеты стала «пропаганда насилия», которая содержалась в статье.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран, который он привёз. Дело в том, что в колонии ему не дают читать книги, которые он взял с собой, — всю литературу проверят на экстремизм, что займёт три месяца.