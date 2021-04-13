Навальный подал в суд на ИК-2 из-за Корана

https://static.news.ru/photo/f5639482-9c42-11eb-b535-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран, который он привёз. Дело в том, что в колонии ему не дают читать книги, которые он взял с собой, — всю литературу проверят не экстремизм, что займёт три месяца.

Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман, — написал Навальный в Instagram.

Он отметил, что время тюремного заключения намеревался посвятить саморазвитию и в частности прочитать Коран и Сунну Пророка. По словам оппозиционера, он хотел гораздо глубже понять философию ислама, а через это и мусульман.

Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман, — добавил Навальный.

Он также уточнил, что вместо книг ему предлагают смотреть телевизор. Оппозиционер считает, что проверять тот же Коран — священную книгу мусульман — на экстремизм попросту неразумно. В письме Алексей отметил, что даже если эту духовную литературу какой-либо «прапорщик Нечипоренко» признает экстремистской, запретить её нельзя, поскольку это нарушает свободу вероисповедания.

Книги — наше всё, и если за право читать надо судиться, буду судиться, — заключил Навальный. Он также добавил, что заказал себе ещё и Тору.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексея Навального перевели из медицинской части обратно в отряд. Администрация исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание, угрожает начать принудительное кормление оппозиционера, объявившего о голодовке 31 марта из-за того, что к нему не пускают врачей.