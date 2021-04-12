Навальному угрожают принудительным кормлением

Алексея Навального перевели из медицинской части обратно в отряд. Администрация исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание, угрожает начать принудительное кормление оппозиционера, объявившего о голодовке 31 марта из-за того, что к нему не пускают врачей.
Видя серьёзность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление, — говорится в Twitter Навального.
При этом уточняется, что врача к оппозиционеру так и не пускают.
С начала голодовки, то есть за 13 дней, Навальный потерял уже восемь килограммов, а с момента приезда в колонию — 15 кг. Сейчас его вес составляет 77 кг, давление — 94/76, средний пульс 106.
Как писал NEWS.ru, Навальный рассказал, что устроил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет. Навальный уточнил, что сперва у него сильно заболела спина, потом правая, а теперь уже и левая нога. Кроме того, появилось онемение в конечностях. Он также рассказал, что его пытают лишением сна, а другим заключённым отдают приказы, согласно которым дежурные не убираются у его кровати. Блогер рассказал, что их попросту запугивают.