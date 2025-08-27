Сидите на диете? Этот десерт станет вашим спасением

Легкий десерт на йогурте — идеальное решение для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от сладкого. Этот десерт готовится всего 10 минут и не требует выпекания, что делает его прекрасным вариантом для быстрого перекуса или полезного завершения трапезы. Всего 138 ккал на 100 граммов — и вы получаете нежное лакомство с насыщенным вкусом.

Для приготовления понадобится 3 упаковки натурального йогурта, 2 столовые ложки меда, 30 граммов ягод или фруктов, 2 столовые ложки гранолы. Йогурт смешивают с медом, выкладывают в форму, застеленную пергаментом, сверху распределяют нарезанные фрукты и гранолу. Десерт убирают в морозилку на 3 часа, затем разламывают на порционные кусочки.

Готовый десерт получается нежным, с приятной кислинкой йогурта и сладостью меда. Фрукты и гранола добавляют хруст и насыщенный вкус, делая лакомство сбалансированным и полезным.

