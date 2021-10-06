Сибирячка рассказала, как добилась миллионных заработков

Анастасия Шолонова, открывшая успешную школу SMM, рассказала о том, как выживала в московском общежитии, а также о сложном детстве и депрессии. Был период, когда девушке хватало денег питаться горячим обедом в столовой лишь раз в неделю. Её историю публикует «КП-Иркутск».

Анастасия родилась в небогатой семье в Улан-Удэ в Бурятии, родители развелись, когда ей было два года. При этом отец помог оплатить учёбу в московском вузе — девушка поступила на специальность «Реклама и PR». Но когда он умер, ей пришлось трудно.

Ситуация казалась безвыходной. Страшнее всего было вернуться в родной городок, так и не получив диплом, — рассказала она.

Она жила на социальное пособие, оплачивала общежитие, питалась макаронами, отчего располнела и впала в депрессию. Несколько месяцев Шолонова даже не выходила из дома и спала по 12 часов.

Шолонова вцепилась в шанс, когда выбрала для студенческой практики одну из самых крупных и компаний по PR в Москве. Работала бесплатно четыре месяца, а потом ей разрешили работать удалённо. Начала зарабатывать она в Улан-Удэ, где SMM не был популярен.

Пиком месячной прибыли в Улан-Удэ для меня стали 100 тысяч. Тогда появились первые мысли переехать в Санкт-Петербург, а затем и в Москву. В Улан-Удэ я уже реализовала себя — сделала карьеру и стала известной с помощью блога в соцсетях. Хотелось покорять новые вершины, — призналась Анастасия.

Сейчас Шолонова живёт в «Москва-Сити» и каждый день рождения празднует в новой стране.

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