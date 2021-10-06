Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в России

Самую высокую зарплату в октябре в размере 370 тысяч рублей в месяц предлагают разработчику на языке программирования Scala в Петербурге. При этом соискатель может работать удалённо и выучить английский язык за счёт работодателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы сервиса по поиску работы Superjob.
Второе место по уровню зарплаты также
Третье место заняли вакансии IT-разработчиков и хирурга-имплантолога в Москве. Им готовы платить от 300 тысяч рублей.
Также в пятёрку самых доходных вакансий вошли менеджер по развитию бизнеса в крупной производственной компании Екатеринбурга и разработчик на языке Golang в Новосибирске. Им обещают зарплату от 250 тысяч рублей в месяц.
Кроме того отмечается, что высокооплачиваемыми вакансиями в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми являются должности медицинских работников. В Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске высоко ценятся квалифицированные рабочие, а в Омске и Новосибирске больше всего получают программисты.
Ранее сообщалось, что больше всех в сентябре могли заработать генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. Их потенциальная зарплата составляла 200–300 тысяч рублей в месяц.