Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в России

Самую высокую зарплату в октябре в размере 370 тысяч рублей в месяц предлагают разработчику на языке программирования Scala в Петербурге. При этом соискатель может работать удалённо и выучить английский язык за счёт работодателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы сервиса по поиску работы Superjob.

Второе место по уровню зарплаты также занимает вакансия из сферы информационных технологий. Так, начальнику IT-управления в компанию по профессиональному подбору персонала предлагают зарплату от 350 тысяч рублей.

Третье место заняли вакансии IT-разработчиков и хирурга-имплантолога в Москве. Им готовы платить от 300 тысяч рублей.

Также в пятёрку самых доходных вакансий вошли менеджер по развитию бизнеса в крупной производственной компании Екатеринбурга и разработчик на языке Golang в Новосибирске. Им обещают зарплату от 250 тысяч рублей в месяц.

Кроме того отмечается, что высокооплачиваемыми вакансиями в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми являются должности медицинских работников. В Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске высоко ценятся квалифицированные рабочие, а в Омске и Новосибирске больше всего получают программисты.

Ранее сообщалось, что больше всех в сентябре могли заработать генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. Их потенциальная зарплата составляла 200–300 тысяч рублей в месяц.