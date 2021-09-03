Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре

Больше всех в сентябре могут заработать генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. Их потенциальная зарплата составляет 200–300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Кандидату на самую высокую зарплату генерального директора образовательного центра — до 300 тысяч рублей в месяц — нужно управлять компанией, развивать продажи и делать это в ненормированный рабочий день.

Разработчику приложений работодатель готов выплачивать до 250 тысяч рублей в месяц, руководителю отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования и системному аналитику в IT-компании — до 200 тысяч рублей.

Ведущий программист 1С вправе рассчитывать на зарплату в более чем 180 тысяч рублей, а менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании — до 140 тысяч рублей. Услуги преподавателя химии в онлайн-школе и разработчика на 1С-Битрикс оцениваются в сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Анализ провели на основе вакансий «Работы.ру».

Ранее стало известно, сколько россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.