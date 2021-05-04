В Госдуме не подтвердили штрафы за одуванчик и ромашку на дачных участках

https://static.news.ru/photo/fac9eb88-acd2-11eb-8c45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачникам и садоводам, которые не уничтожают на своих дачных участках сорняки, включая одуванчик, ромашку, чертополох, мяту и борщевик, административные штрафы не грозят. Такие меры предусмотрены только в отношении сельхозпроизводителей, передаёт ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Он напомнил, что никаких законодательных изменений в сфере регулирования сорных растений для рядовых россиян за последнее время не было.

Каждый дачник, я уверен, знает и сам борется с этими растениями. Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, оснований для этого просто нет, — заверил депутат.

Ранее юрист Татьяна Мацукова заявила, что россияне, которые не борются на своих участках с сорняками, могут быть оштрафованы в соответствии с постановлением правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года. Однако, как указал Николаев, этот документ затрагивает сферу целевого или нецелевого использования исключительно земель сельхозназначения.