https://static.news.ru/photo/404a22ca-727a-11ea-a7cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что задача властей — минимизировать распространение коронавируса в стране. Одним из способов защиты россиян от COVID-19 являются штрафы, которые будут применяться к нарушителям карантина.

Если во время карантина человек своими действиями подверг опасности других, он должен будет заплатить штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Должностные лица в такой ситуации подвергнутся штрафу от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Максимальный штраф будет составлять один миллион рублей. Он будет накладываться на юридических лиц, которые ответственны за чью-либо гибель.

За несоблюдение карантина при заражении или смерти другого человека обычным россиянам будет грозить штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц, сообщает телеканал «360».

NEWS.ru писал, что для сдерживания коронавируса в столице достаточно всеобщей изоляции. Такого мнения придерживается замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, неделя самоизоляции станет критической для всех и поможет «разорвать цепочку». Он подчеркнул, что обстоятельства развития эпидемии могут привести как к ужесточению ограничительных мер, так и к их послаблению.