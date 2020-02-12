https://static.news.ru/photo/2f2b895e-4dfc-11ea-b0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минюст примет поправку в Кодекс об административных правонарушениях о нарушении тишины. Штрафы за нарушения покоя жильцов в дневные часы вносит новый проект.

Ремонт в многоэтажках будет запрещено проводить с 13:00 до 15:00 часов, а также с 19:00 до 9:00 часов. Нельзя будет шуметь в воскресенье и нерабочие праздники, пишут «Известия».

Эта норма будет распространяться на дома, введённые в эксплуатацию более полутора лет назад. Сумма штрафа составит от 500 до 3000 рублей для физлиц, должностные лица заплатят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Юрлицам грозит штраф от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Поправки должны обеспечить права семей на спокойную жизнь в своём доме в дневное время. Управляющие компании согласны с данной поправкой, но сомневаются, что полиция сможет оперативно реагировать на жалобы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума будет обсуждать законопроект, касающийся введения единых федеральных штрафов для шумных соседей. В случае его принятия понадобится внести поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Заниматься составлением актов нарушений тишины обяжут управляющие компании (УК), поскольку вызовы полиции не дают должного эффекта и у полицейских нет возможности замерять уровень шума.