В России могут снизиться штрафы за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Об этом говорится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Проект документа
В случае если это особо ценные объекты культурного наследия народов РФ либо объекты культурного наследия, включённые в Список ЮНЕСКО, то штраф уменьшится с 60 до 30 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП также предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении.
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