https://static.news.ru/photo/31683644-4434-11ea-805a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут снизиться штрафы за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Об этом говорится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Проект документа опубликован Минюстом РФ на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно новому КоАп, штраф за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры народов РФ для юридических лиц составит от 500 тысяч до 5 млн рублей. Сейчас максимальный штраф — до 20 млн рублей.

В случае если это особо ценные объекты культурного наследия народов РФ либо объекты культурного наследия, включённые в Список ЮНЕСКО, то штраф уменьшится с 60 до 30 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП также предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении.