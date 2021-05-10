Штраф за безбилетный проезд могут увеличить

https://static.news.ru/photo/1b8a9c72-d431-11e9-b933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте могут увеличить. Сейчас он составляет 100 рублей во всех регионах РФ.

7 марта субъекты получили право пересматривать размер этого наказания. В закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были внесены соответствующие изменения.

Но регионы по-прежнему не могут регулировать размер штрафа самостоятельно, так как не была отменена норма о сумме в 100 рублей, заявили «Известиям» в Госдуме.

Минтранс предлагает внести в КоАП изменения, признав недействительным старый закон. В профильном комитете ГД считают, что новая норма приведёт к злоупотреблениям.

Понятно, что эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьёзнее, — сказал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Негативную оценку дали и в КПРФ. Там отметили, что все штрафы пытаются взимать с пассажиров, а вот про нарушения транспортных компаний почему-то никто не говорит.

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