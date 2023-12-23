SHOT: у Николая Дроздова началась ремиссия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Telegram-канал SHOT сообщает, что у Николая Дроздова началась ремиссия, он пошел на поправку. По его данным, зоолог чувствует себя лучше и Новый год будет встречать вместе с супругой на даче.

Как отмечают авторы канала, 86-летний Дроздов из-за онкологии прошел курс химиотерапии, капельниц, принимал множество препаратов, витаминов, а также соблюдал специальную диету, в итоге болезнь перестала прогрессировать. Сейчас врачи уделяют пристальное внимание работе сердца телеведущего — после пройденного лечения есть отклонения, но ничего критичного, пишет канал.

Супруга Дроздова Татьяна рассказала SHOT, что новогодние праздники они проведут вдвоем на дачном участке, где будут гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом. По ее словам, они не будут придавать особого внимания праздничным блюдам и украшению елки.

В этом году обойдемся веточкой, а елочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти — много снега, — поделилась она.

Ранее друг Дроздова Константин Мирошник рассказал, что с телеведущим все в порядке. Он опроверг слухи о плохом самочувствии зоолога и напомнил, что в декабре у него запланировано выступление. Друг Дроздова добавил, что после декабрьского концерта у них запланировано «экологическое путешествие» на машинах.

В начале октябре у Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. Медики выписали ему противоопухолевые препараты и рекомендовали постельный режим. При этом супруга Дроздова рассказала, что зоолог чувствует себя намного лучше и передает слова благодарности всем, кто беспокоится о его здоровье.