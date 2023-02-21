SHOT: у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Роман Костомаров

Telegram-канал SHOT пишет, что у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. По сведениям канала, у спортсмена афакия — в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Несколько лет назад фигуристу его заменили, однако хрусталик пришлось сейчас удалить из-за воспаления в лобных пазухах, которое вызывает обильное слезоотделение и светобоязнь.



SHOT отмечает, что спортсмен сейчас находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в ночь на 21 февраля Костомаров перенес очередной инсульт. По данным телеканала, спортсмену пришлось сделать плазмаферез — операцию, при которой у пациента забирают часть крови, очищают ее и возвращают.

Также источник РЕН ТВ заявил, что у Костомарова проявился вторичный менингит. В публикации говорится, что он мог развиться в результате заражения внутрибольничной инфекцией. Как утверждают журналисты, сейчас мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.