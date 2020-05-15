Шойгу заявил, что весенний призыв в России идёт по плану

https://static.news.ru/photo/cb51e76c-96a7-11ea-9199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пандемия коронавируса не помешает провести весенний призыв в ряды вооружённых сил в России, он идёт по плану.

Об этом по видеосвязи заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину из Национального центра управления обороной. По словам главы ведомства, работа по предупреждению распространения коронавируса в вооружённых силах организована с учётом противоэпидемических мероприятий, проводимых в стране.

Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется полностью, — цитирует ТАСС Шойгу.

Он добавил, что воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. Призывникам выдают индивидуальные средства защиты, а по прибытию в части их ждёт двухнедельный карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что призывные комиссии начали работать с 12 мая. На военную службу призывников отправят с 20 мая. Из-за пандемии коронавирусной инфекции собеседования с призывниками было решено проводить в режиме онлайн, чтобы военкоматы успели сделать запас тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты. В 2020 году военную службу должны пройти 135 тысяч человек.