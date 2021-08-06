Шойгу сообщил, что российская армия вакцинировалась от COVID-19

Вооруженные силы России закончили вакцинацию от коронавируса. Об заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша», передаёт ТАСС.

Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у нас всё идет по графикам, — то есть, мы знаем — кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинирован 1 миллион 400 тысяч человек, — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что принуждать к прививкам в армии власти не могут, но противников вакцинации среди военных нет. По словам Шойгу, это связано с пониманием военными задач: рисков хватает и без коронавируса. Он также сообщил, что призывники прививаются по отдельной программе.

Ранее стало известно, что одними из первых в Вооружённых силах России пройдут ревакцинацию от коронавируса военнослужащие войск ПВО. В приоритетном порядке ревакцинируются расчёты зенитных систем С-300 и С-400, экипажи перехватчиков МиГ-31, личный состав радиотехнических подразделений.