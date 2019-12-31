Сергей Шнуров опубликовал новогоднее стихотворение, в котором призвал россиян оставить в уходящем году «вседозволенность силовиков, свалки и пропаганду». Во второй части стихотворения шоумен высмеял сограждан за их привычку радоваться чужим проблемам и готовность «всех уничтожить».
Чрезмерности ОМОНа,
Дым помоек-полигонов,
Вседозволенность погонов,
Ритуалы Катманду.
Теле-ярость пропаганды,
Красные от крика гланды,
Верования Уганды,
Мы оставим в том году.
В конце Шнуров поздравил читателей с Новым годом, используя ненормативную лексику. Своё произведение он выложил в Instagram.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер группы «Ленинград» опубликовал новое стихотворение, посвящённое Юрию Лужкову.
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