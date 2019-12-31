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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал законопроект, устанавливающий правила ухода за животными и их содержания в цирках, зоопарках, дельфинариях и прочих учреждениях.

Утвердить прилагаемое приложение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, — говорится на официальном портале правовой информации. Постановление вступает в силу...