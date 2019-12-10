Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: shnurovs/instagram.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвящённое бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Да, сегодня умер Мэр.
С ним Москве жилось неплохо,
Дико, мощно, например, — написал музыкант в своём Instagram.

По его словам, политик был «эпохой» и ярким человеком. Он считает, что Лужкова в какое-то время «запретили», потому что до этого он сам многое запрещал.

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Я давно к таким вещам Стал спокоен. Может сдуру Юра что-то запрещал. Вскоре запретили Юру. Говорили, что он крепкий, Всех с женой переживут. Будет бегать вечно в кепке, Но никто не вечен тут. Эх, Михалыч, ты эпоха, Да, сегодня умер Мэр. С ним Москве жилось неплохо, Дико, мощно, например. Не жалел он цвет-металла, Какой жанр, такой век. Почему мне грустно стало? Яркий был он человек.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

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