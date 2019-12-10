Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.
Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».
Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.