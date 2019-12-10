https://static.news.ru/photo/8f446084-1b54-11ea-9054-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: shnurovs/instagram.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвящённое бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Да, сегодня умер Мэр.

С ним Москве жилось неплохо,

Дико, мощно, например, — написал музыкант в своём Instagram.

По его словам, политик был «эпохой» и ярким человеком. Он считает, что Лужкова в какое-то время «запретили», потому что до этого он сам многое запрещал.

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.