https://static.news.ru/photo/18b2eb0a-458b-11ea-97c1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров нашёл способ победить смертельный коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Возбудителя коварной болезни он сравнил с криминальным авторитетом.

Для Минздрава есть у нас решение! // Нет. Ещё не все куплеты спеты! // Маза есть, и что её скрывать! // Соберутся пусть авторитеты, // Чтобы Вирус раскороновать! — цитирует артиста URA.RU.

К 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

Ранее Шнуров уже писал о коронавирусе. Музыкант предложил россиянам воспользоваться ситуацией в Китае и насладиться полупустыми музеями, намекнув, что туристов из КНР в них станет в разы меньше, писал NEWS.ru.