Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своём Instagram-аккаунте новый стих. В нём он высказался касательно назначения сенаторов на пожизненный срок.
В нашей системе гибридно-туманной нужно учиться читать между строк. Высшая мера — зазвучит негуманно, вот и впаяли пожизненный срок, — написал музыкант.
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Ранее NEWS.ru писал о другом произведении Шнурова. Исполнитель рассказал в стихах, как бороться с коронавирусом.
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