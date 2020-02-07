Фото: shnurovs/instagram.com

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своём Instagram-аккаунте новый стих. В нём он высказался касательно назначения сенаторов на пожизненный срок.

В нашей системе гибридно-туманной нужно учиться читать между строк. Высшая мера — зазвучит негуманно, вот и впаяли пожизненный срок, — написал музыкант.

Ранее NEWS.ru писал о другом произведении Шнурова. Исполнитель рассказал в стихах, как бороться с коронавирусом.

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