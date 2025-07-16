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16 июля 2025 в 16:28

Шницель из фарша, который порвёт даже бабушкин рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить домашних? Приготовьте шницель из свиного фарша — сочный, тонкий и по‑настоящему мясной. Готовится за считаные минуты, а результат не хуже ресторанного. Отлично подходит и для ужина с гарниром, и для обеда с лёгким салатом.

Почему стоит попробовать

Такой шницель получается мягким и сочным без всяких хлебных наполнителей. Вы будете чувствовать только вкус мяса, как и должно быть в правильном шницеле.

Ингредиенты:

  • свиной фарш — 320 г;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить

  1. В миске соедините свиной фарш с солью и свежемолотым перцем. Хорошо перемешайте.
  2. Отбивайте фарш о стол не менее 10–15 раз, пока он не станет пластичным и липким, собравшись в шар.
  3. Разделите фарш на 4 части. Каждый кусок раскатайте в тонкую лепешку, придавая форму настоящего шницеля. Чтобы не прилипал к доске, застелите ее пищевой плёнкой.
  4. Взбейте яйца вилкой. Каждый шницель сначала обмакните в яйцо, затем обваляйте в сухарях.
  5. Обжарьте шницели на хорошо разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими — с гарниром или свежими овощами. Эти шницели всегда расходятся первыми, поэтому лучше готовить сразу двойную порцию. Попробуйте один раз — и забудете о магазинных полуфабрикатах.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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