Шницель из фарша, который порвёт даже бабушкин рецепт

Шницель из фарша, который порвёт даже бабушкин рецепт

Хотите удивить домашних? Приготовьте шницель из свиного фарша — сочный, тонкий и по‑настоящему мясной. Готовится за считаные минуты, а результат не хуже ресторанного. Отлично подходит и для ужина с гарниром, и для обеда с лёгким салатом.

Почему стоит попробовать

Такой шницель получается мягким и сочным без всяких хлебных наполнителей. Вы будете чувствовать только вкус мяса, как и должно быть в правильном шницеле.

Ингредиенты:

свиной фарш — 320 г;

куриные яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

растительное масло — 4 ст. л.;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить

В миске соедините свиной фарш с солью и свежемолотым перцем. Хорошо перемешайте. Отбивайте фарш о стол не менее 10–15 раз, пока он не станет пластичным и липким, собравшись в шар. Разделите фарш на 4 части. Каждый кусок раскатайте в тонкую лепешку, придавая форму настоящего шницеля. Чтобы не прилипал к доске, застелите ее пищевой плёнкой. Взбейте яйца вилкой. Каждый шницель сначала обмакните в яйцо, затем обваляйте в сухарях. Обжарьте шницели на хорошо разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими — с гарниром или свежими овощами. Эти шницели всегда расходятся первыми, поэтому лучше готовить сразу двойную порцию. Попробуйте один раз — и забудете о магазинных полуфабрикатах.

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