«Шквальный огонь»: бойцы ВС России сбили четыре тяжелых дрона «Лютый»

Военные из бригады «Север-V» сбили четыре дрона-камикадзе «Лютый», сообщили ТАСС в добровольческом корпусе. По их информации, БПЛА пытались пересечь границу ЛНР и попасть в Ростовскую область.

Глубокой ночью несколько тяжелых вражеских дронов-камикадзе АН-196 «Лютый» пытались прорваться через границу ЛНР на территорию Ростовской области. <…> При помощи мощных осветительных приборов бойцы мобильной группы выхватывают в ночном небе летящий дрон, после чего стрелки открывают по нему шквальный огонь. В эту ночь бойцы бригады смогли уничтожить не менее четырех БПЛА «Лютый», — рассказали в добровольческом корпусе.

Бойцы рассказали, что каждый беспилотник может нести в себе от 50 кг тротила. Его стоимость — $200 тыс. (15,5 млн рублей). В корпусе добавили, что такими БПЛА наносятся удары по российским энергообъектам, а также жилым кварталам в зоне приграничья.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью.