Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:15

«Шквальный огонь»: бойцы ВС России сбили четыре тяжелых дрона «Лютый»

Бойцы бригады «Север-V» сбили четыре летевших на Ростов дрона «Лютый»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Военные из бригады «Север-V» сбили четыре дрона-камикадзе «Лютый», сообщили ТАСС в добровольческом корпусе. По их информации, БПЛА пытались пересечь границу ЛНР и попасть в Ростовскую область.

Глубокой ночью несколько тяжелых вражеских дронов-камикадзе АН-196 «Лютый» пытались прорваться через границу ЛНР на территорию Ростовской области. <…> При помощи мощных осветительных приборов бойцы мобильной группы выхватывают в ночном небе летящий дрон, после чего стрелки открывают по нему шквальный огонь. В эту ночь бойцы бригады смогли уничтожить не менее четырех БПЛА «Лютый», — рассказали в добровольческом корпусе.

Бойцы рассказали, что каждый беспилотник может нести в себе от 50 кг тротила. Его стоимость — $200 тыс. (15,5 млн рублей). В корпусе добавили, что такими БПЛА наносятся удары по российским энергообъектам, а также жилым кварталам в зоне приграничья.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью.

БПЛА
Украина
Ростовская область
ЛНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.