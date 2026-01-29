Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 января: инфографика

В ночь на 29 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Ростовской области, по два БПЛА над территориями Брянской области и Республики Крым и один над территорией Воронежской области», — заявили в ведомстве.