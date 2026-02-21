Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 14:50

На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств

Жителей Кубани предупредили об угрозе падения взрывных устройств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность из-за существующей угрозы падения взрывных устройств, сообщил в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко. Жителям и гостям муниципалитета рекомендовали сохранять спокойствие и немедленно проследовать в укрытия при включении сирен воздушной тревоги.

Существует угроза падения взрывных устройств, — подчеркнул Бойко.

В официальном обращении граждан призывают соблюдать меры безопасности: находясь дома, следует укрыться в помещениях без окон (коридорах или ванных комнатах), а на улице — использовать цокольные этажи зданий или подземные переходы.

Ранее в Армовире нашли неопознанный объект, приземлившийся с неба на парашюте. Позже выяснилось, что это метеорологический зонд. В оперштабе края уточнили, что он запутался в проводах и упал на территории Армавирского аграрно-технологического техникума. Специалисты обследовали место происшествия и пришли к выводу, что никакой угрозы для местных жителей он не представляет.

