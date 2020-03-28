https://static.news.ru/photo/6af25ac2-7191-11ea-92f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Горячая линия по коронавирусу в Москве работает в режиме максимальной нагрузки. Количество ежедневно поступающих звонков достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Изначально, когда колл центр только запускали, по 5-6 тысяч звонков, рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1». Поначалу, уточнил он, обращались приехавшие из-за границы, которые интересовались порядком получения больничных листов в связи с режимом самоизоляции.

Однако после того, как было принято решение о переводе на домашний режим москвичей старшего поколения, стало поступать много вопросов, связанных с доставкой лекарств и питания, а также с мерами социального обслуживания, добавил Собяин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по состоянию на 29 марта в Москве зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.