Горячая линия по коронавирусу в Москве работает в режиме максимальной нагрузки. Количество ежедневно поступающих звонков достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Изначально, когда колл центр только запускали, по 5-6 тысяч звонков,
Однако после того, как было принято решение о переводе на домашний режим москвичей старшего поколения, стало поступать много вопросов, связанных с доставкой лекарств и питания, а также с мерами социального обслуживания, добавил Собяин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по состоянию на 29 марта в Москве зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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