https://static.news.ru/photo/5686c920-4cc9-11ea-a776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Саранска решено ввести карантин, а детей перевести на дистанционное обучение.

В горадминистрации уточнили, что ограничение будет действовать с 12 по 18 февраля включительно. Также приостанавливаются занятия в муниципальных организациях дополнительного образования, сообщает «Интерфаксу-Поволжье».

По данным республиканского Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе превысила эпидемический порог на 30,72%. Большинство заболевших — дети.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор опроверг необходимость введения внутрироссийских ограничений, включая закрытие школ и детских садов на карантин, на фоне эпидемии коронавируса в Китае.