Из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Саранска решено ввести карантин, а детей перевести на дистанционное обучение.
В горадминистрации уточнили, что ограничение будет действовать с 12 по 18 февраля включительно. Также приостанавливаются занятия в муниципальных организациях дополнительного образования,
По данным республиканского Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе превысила эпидемический порог на 30,72%. Большинство заболевших — дети.
Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор опроверг необходимость введения внутрироссийских ограничений, включая закрытие школ и детских садов на карантин, на фоне эпидемии коронавируса в Китае.
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