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Ученики из Подмосковья при необходимости могут получить школьные компьютеры на время дистанционного обучения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, смотреть обучающие видео дети могут с помощью смартфонов или планшетов, однако если наличие компьютера необходимо, родители могут обратиться в учебное учреждение и взять оборудование под расписку.

Те, у кого вдруг нет компьютера, позвоните или своему учителю, или директору школу, сообщите о том, что нужна поддержка. И школа пусть привезёт компьютер, чтобы на нём можно было работать, — подчеркнул он.

Губернатор поручил областному министру образования Ирине Каклюгиной подсчитать количество таких заявок и обработать каждую, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова сообщила, что на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса родителям следует занять детей домашними делами, такими как уборка или приготовление еды. Помимо этого, можно поиграть в настольные игры.