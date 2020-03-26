https://static.news.ru/photo/b5d7154a-6f62-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schrampf/imageBROKER.com/Global Look Press

На время самоизоляции из-за пандемии коронавируса родителям следует занять детей домашними делами, такими как уборка или приготовление еды. Помимо этого, можно поиграть в настольные игры, рассказала детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.

При этом она подчеркнула, что крайне важно не лишать подростков возможности почувствовать себя нужными, но следует разрешать им помогать себе по дому, а не заставлять это делать.

Кроме того, важно не прерывать привычный распорядок: то время, что они проводили в школе, лучше посвятить занятиям, передаёт «Москва 24».

Также важно хорошо высыпаться, а малышам ещё и принимать водные процедуры — например, ванну с морской солью.

Калистратова посоветовала родителям не лишать детей гаджетов, особенно если речь идёт о подростках. По её мнению, хотя бы час в день ребёнку необходимо дать на Интернет.

Однако в первую очередь специалист рекомендовала взрослым следить за собственным состоянием. При первых признаках раздражительности, дискомфорта важно дать себе отдохнуть: принять ванну, послушать любимую музыку, сделать упражнения, предупредила она.

Когда родители чувствуют себя уверенно и комфортно вместе с детьми, у них не возникает вопроса, чем с ними заниматься всю неделю. Их это не беспокоит, уверена Калистратова.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что самоизоляция граждан и ограничение транспортного сообщения не уничтожат коронавирусную инфекцию. Вместе с тем, по его словам, это позволит выиграть время для учёных и медиков.