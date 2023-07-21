Школьников научат бороться с коррупцией в России Минпросвещения: школьников будут учить борьбе с коррупцией на уроках обществознания и литературы

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены программы, в которых в том числе предусмотрено изучение основ и способов противодействия коррупции, сообщается на сайте Минпросвещения. О реализации этой идеи рассказала заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова на Всероссийском антикоррупционном форуме, который прошел в Уфе.

Вопросы по этой теме будут изучаться на уроках обществознания, истории и литературы. Школьникам будут рассказывать, как коррупция влияет на экономику и общество, а также о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

13 июля был задержан замглавы Минцифры Максим Паршин. Он был взят с поличным при получении взятки в 3,5 млн рублей. По версии следствия, деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов.

В июне Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения экс-начальника отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России Сергея Кушнарева. Кушнарева признали виновным в особо крупном мошенничестве. Условный срок объясняется тем, что экс-чиновник выплатил сумму ущерба — 323 млн рублей. Эти деньги были фактически похищены при предоставлении услуг по уборке помещений министерства по завышенным ценам.