Школьницы станцевали для Tik-Tok на воинском мемориале

В Екатеринбурге девочки устроили танцы под музыку на воинском мемориале «Чёрный тюльпан». Об этом сообщил портал E1.

Школьниц, танцующих под музыку у мемориала уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, заметили прохожие. По их мнению, девочки, которым было около 10 лет, танцевали для популярного приложения.

Они «ТикТок» снимали, не успел на видео снять, как танцевали. На вид им лет 10, — рассказал подписчик портала.

Он добавил, что дети разбежались, когда увидели парней с телефонами, направлявшихся к ним. Отмечается, что полиция проводит проверку и устанавливает личности несовершеннолетних.

Ранее две девочки были задержаны по подозрению в осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову в Арсеньеве Приморского края. О вандализме в полицию сообщила местная жительница.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили двух девочек 14 и 15 лет. Как выяснилось, школьницы не только вырвали цветы возле мемориала, но и справили возле него нужду.