Школьница забеременела после изнасилования в гостях у друга из интернета В Уфе школьница забеременела после изнасилования в гостях у друга из интернета

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В Уфе 22-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку, с которой его брат играл в компьютерную игру Minecraft, пишет Telegram-канал Mash Batash. В результате пострадавшая забеременела и вскоре написала заявление в полицию.

По информации канала, несовершеннолетняя временно перебралась в Уфу из деревни Архангельской области для занятий с репетитором и жила на съемной квартире. В свободное от учебы время она играла по Сети в компьютерную игру, где познакомилась с другим игроком ее возраста. Подростки решили встретиться, и парень пригласил ее к себе домой.

Познакомившись с подростком в реальной жизни, школьница узнала о его старшем брате. Молодые люди начали больше времени проводить друг с другом, а в один из дней, когда девушка снова пришла в гости, 22-летний парень ее изнасиловал. Спустя примерно месяц он сделал это снова, при этом он бил ее по лицу, пишет Mash.

Мать молодых людей предложила ей на время переехать к ним. Узнав об изнасиловании, женщина потребовала от потерпевшей расписку об обоюдности вступления в интимную связь, однако та отказалась и еще через неделю узнала о беременности.

Ранее силовики подмосковного Подольска задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. По предварительной информации, гражданин совершил противоправные действия в отношении ребенка в заброшенной больнице. Сам мужчина утверждает, что в этот день был пьян и ничего не помнит.