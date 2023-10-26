Задержан житель Подольска, подозреваемый в изнасиловании ребенка в заброшке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики подмосковного Подольска задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки, сообщается в Telegram-канале городской полиции. По предварительной информации, гражданин совершил противоправные действия в отношении ребенка в заброшенной больнице. Сам мужчина утверждает, что в этот день был пьян и ничего не помнит.

Оперативниками УУР ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г. о. Подольск и УМВД России по Дмитровскому г. о. в результате оперативно-разыскных мероприятий в Дмитровском городском округе по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки задержан житель Раменского г. о. 1995 года рождения, — говорится в сообщении.

С заявлением в полицию обратилась мать девочки сразу же после произошедшего. На допросе мужчина заявил, что ребенок увязался за ним и просил деньги. В скором времени его доставят в следственные органы для дальнейших разбирательств.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчину около заброшенной больницы видели регулярно. Его жертвами могли стать по меньшей мере еще четыре девочки, говорится в публикации.

В Ростове-на-Дону ранее суд отправил под арест местного жителя, обвиняемого в многократных изнасилованиях собственной дочери. По версии следствия, он совершал надругательства над девочкой на протяжении семи лет.