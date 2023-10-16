В Ростове-на-Дону арестован мужчина, семь лет насиловавший родную дочь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону суд отправил под арест 52-летнего местного жителя, обвиняемого в многократных изнасилованиях собственной дочери в течение семи лет, сообщили KP.RU в правоохранительных органах региона. Кроме того, как выяснилось, мужчина также приставал к своей малолетней внучке.

Как рассказал источник, впервые обвиняемый изнасиловал родную дочь в ее восьмой день рождения и продолжал насиловать ее на протяжении семи лет. При этом, по словам девушки, родная мать знала о происходящем, но даже не пыталась защитить ее от отца.

В настоящее время потерпевшей исполнилось 22 года, она является матерью двоих детей. В разговоре с оперативниками она заявила, что недавно уже ее старшая дочь пожаловалась на дедушку, который трогал ее «там».

По информации издания, 52-летний ростовчанин на допросе не стал отрицать свою вину, подтвердив слова дочери. Против него заведено дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Он отправлен в СИЗО до 8 декабря, ему грозит тюремный срок до 20 лет.

Ранее полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в съемке порно со школьницами. Установлено, что мужчина выкладывал интимные видео с девочками на эротических сайтах под чужим именем, впоследствии его удалось вычислить по IP.