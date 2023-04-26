Школам угрожают терактами: кто это делает, нужно ли воспринимать всерьёз Неизвестные сообщили как минимум о трех запланированных взрывах и нападениях на школы Москвы и Подмосковья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школы подмосковного Щелково проверяют из-за угроз теракта. Правоохранительные органы ищут злоумышленника, который в анонимном Telegram-канале опубликовал сообщения с угрозами и фото взрывчатки и огнестрельного оружия. Вскоре некоторые городские школы перевели на дистанционное обучение. Подробности, а также возможные причины случившегося — в материале NEWS.ru.

Чем пугают школьников

Накануне СМИ сообщили, что школы подмосковного города Щелково проверяют из-за угрозы теракта. 20 апреля в анонимном Telegram-канале появились сообщения, где говорилось о планах взорвать одну из школ города.

«Полицейские проводят проверку более 50 школ. Сейчас в учебных заведениях Щёлково усилен контроль, подозреваемого, опубликовавшего сообщения, ищут», — пишет SHOT.

В администрации города сообщили, что временно перевели учеников некоторых школ на дистанционное обучение. «Уважаемые родители, просьба сохранять спокойствие. Всё под контролем», — призвали власти Щелково.

Ранее СМИ рассказывали об угрозах в адрес школы в московском районе Тропарево-Никулино. Там также был задействован анонимный Telegram-канал: неизвестные публиковали в нем план школы, подробно описывали, как и откуда будут нападать и стрелять, а также отправили письмо с угрозами. Родители забеспокоились и начали жаловаться в полицию. Чтобы перестраховаться, правоохранители на один день выставили около школы патрули.

Позже похожие новости об угрозах убийством появились в соцсетях школы № 20 в Королеве. Неизвестный угрожал детям расправой, если они не пройдут его квест. По информации SHOT, правила игры следующие: нужно найти пять бумажек под лестницей в здании школы и собрать с их помощью ответ. Если задание не будет выполнено, школьников ждет смерть. Дети пожаловались учителям, а те в свою очередь обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти человека, распространившего угрозы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реальные угрозы или баловство

Президент союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов считает, что мотивом таких угроз могли послужить две причины. Первая, по его мнению, заключается в том, что сообщения об угрозе терактов были тестовыми и публиковались с целью проверить реакцию власти и общества. Вторая более прозаичная: сообщения могли быть проделкой кого-то из учеников, чтобы сорвать учебный процесс, считает Филатов.

«В принципе, это может быть проба пера для тех, кто ведёт с Россией гибридную войну. Или же это шутки молодых людей в преддверии каких-то контрольных работ или ещё чего-то, то есть просто для того, чтобы сорвать учебный процесс, может быть, отомстить какому-нибудь учителю или директору школы, какие-то бытовые причины могут быть. На это больше похоже, потому что уж больно точечно и не комплексно это производится. Хотя, ещё раз говорю, может быть, это просто проба такая пера — посмотреть, как это работает, как реагирует власть, руководство этой области», — рассуждает он.

Филатов уверен, что о реально готовящемся теракте никто бы не стал предупреждать. В случае с угрозами злоумышленники преследуют другую цель — напугать.

«Представить вероятность, что какая-то группа готовит такой подрыв и внутри этой группы появляется некий человек, который начинает сомневаться в правильности их действий, начинает предупреждать — это очень небольшая вероятность. Если люди хотят что-то сделать и они начинают об этом предупреждать, угрожать, то, как правило, они никакой опасности не несут. Если кто-то хочет что-то сделать, он сначала делает. Поэтому когда предупреждают, угрожают, то преследуют именно цель напугать, сорвать. Как правило, но есть из каждого правила, к сожалению, исключения. Но по теории вероятности возможность того, что в данном месте будет проведено какое-то минирование и взрыв, стремится к нулю. Потому что когда люди предупреждают, они же понимают, что реакция органов власти субъекта будет прямо противоположная: начинаются специальные мероприятия, оперативные мероприятия, и в такой ситуации себе дороже проводить какие-то террористические акции», — полагает он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как себя вести в ответ на угрозы

Какого-то универсального правила, как органам власти стоит реагировать на подобные ситуации, нет, утверждает эксперт. Иногда лучше перестраховаться, чем потом отвечать за последствия, а иногда — правильнее не реагировать или реагировать минимально, чтобы не усиливать давление со стороны провокаторов.

«Если такие точечные [угрозы], как сейчас, я боюсь, что это оттачивается новая методика, потому что на старую мы научились симметрично реагировать, это нам перестало доставлять такие проблемы», — резюмировал он.

Насколько оправдано усиление мер безопасности в школах

Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова в разговоре с NEWS.ru заявила, что школам не нужны дополнительные меры охраны. По ее мнению, «школы не должны превращаться в тюрьмы». Также она допустила, что угрозы в Telegram-каналах — спланированная акция, чтобы ужесточить меры безопасности в школах.

«Я понимаю, что в современном мире многие события могут быть срежиссированы и спланированы, поэтому я не утверждаю, но и не исключаю, что это, возможно, лоббирование введения подобных жестких мер в школах», — считает общественница.

Менькова уверена, что установка металлоискателей, ежедневный досмотр и контроль подвергает детей серьезному психологическому давлению.

«Установка рамок металлоискателей не имеет никакого смысла. Сидит охранник, стоит рамка, она пищит на стоп, но разве кто-то на нее реагирует? А дети каждый раз понимают, что проходят процедуру досмотра. То есть каждый ребенок — потенциальный преступник. Если кого-то досматривать, то только подозрительных лиц, которые могут попытаться проникнуть в школу. Но причем здесь ученики? Мы считаем, что это ненормально, и категорически против таких мер. Но даже если мы поставим Росгвардию и рамки, если злоумышленник захочет проникнуть в школу и совершить преступление, он найдет способ. Плюс он может совершить преступление, не заходя в школу», — говорит она.

Она добавила, что ей неизвестно об обеспокоенности родителей из-за сообщений с угрозами. NEWS.ru обратился с запросом в органы МВД с просьбой сообщить информацию о проверках или расследовании террористических угроз школам.