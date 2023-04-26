Школы подмосковного Щелково проверяют из-за угроз теракта. Правоохранительные органы ищут злоумышленника, который в анонимном Telegram-канале опубликовал сообщения с угрозами и фото взрывчатки и огнестрельного оружия. Вскоре некоторые городские школы перевели на дистанционное обучение. Подробности, а также возможные причины случившегося — в материале NEWS.ru.
Чем пугают школьников
Накануне СМИ сообщили, что школы подмосковного города Щелково проверяют из-за угрозы теракта. 20 апреля в анонимном Telegram-канале появились сообщения, где говорилось о планах взорвать одну из школ города.
«Полицейские проводят проверку более 50 школ. Сейчас в учебных заведениях Щёлково усилен контроль, подозреваемого, опубликовавшего сообщения, ищут», — пишет SHOT.
В администрации города сообщили, что временно перевели учеников некоторых школ на дистанционное обучение. «Уважаемые родители, просьба сохранять спокойствие. Всё под контролем», — призвали власти Щелково.
Ранее СМИ рассказывали об угрозах в адрес школы в московском районе Тропарево-Никулино. Там также был задействован анонимный Telegram-канал: неизвестные публиковали в нем план школы, подробно описывали, как и откуда будут нападать и стрелять, а также отправили письмо с угрозами. Родители забеспокоились и начали жаловаться в полицию. Чтобы перестраховаться, правоохранители на один день выставили около школы патрули.
Позже похожие новости об угрозах убийством появились в соцсетях школы № 20 в Королеве. Неизвестный угрожал детям расправой, если они не пройдут его квест. По информации SHOT, правила игры следующие: нужно найти пять бумажек под лестницей в здании школы и собрать с их помощью ответ. Если задание не будет выполнено, школьников ждет смерть. Дети пожаловались учителям, а те в свою очередь обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти человека, распространившего угрозы.
Реальные угрозы или баловство
Президент союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов считает, что мотивом таких угроз могли послужить две причины. Первая, по его мнению, заключается в том, что сообщения об угрозе терактов были тестовыми и публиковались с целью проверить реакцию власти и общества. Вторая более прозаичная: сообщения могли быть проделкой кого-то из учеников, чтобы сорвать учебный процесс, считает Филатов.
«В принципе, это может быть проба пера для тех, кто ведёт с Россией гибридную войну. Или же это шутки молодых людей в преддверии каких-то контрольных работ или ещё чего-то, то есть просто для того, чтобы сорвать учебный процесс, может быть, отомстить какому-нибудь учителю или директору школы, какие-то бытовые причины могут быть. На это больше похоже, потому что уж больно точечно и не комплексно это производится. Хотя, ещё раз говорю, может быть, это просто проба такая пера — посмотреть, как это работает, как реагирует власть, руководство этой области», — рассуждает он.
Филатов уверен, что о реально готовящемся теракте никто бы не стал предупреждать. В случае с угрозами злоумышленники преследуют другую цель — напугать.
«Представить вероятность, что какая-то группа готовит такой подрыв и внутри этой группы появляется некий человек, который начинает сомневаться в правильности их действий, начинает предупреждать — это очень небольшая вероятность. Если люди хотят что-то сделать и они начинают об этом предупреждать, угрожать, то, как правило, они никакой опасности не несут. Если кто-то хочет что-то сделать, он сначала делает. Поэтому когда предупреждают, угрожают, то преследуют именно цель напугать, сорвать. Как правило, но есть из каждого правила, к сожалению, исключения. Но по теории вероятности возможность того, что в данном месте будет проведено какое-то минирование и взрыв, стремится к нулю. Потому что когда люди предупреждают, они же понимают, что реакция органов власти субъекта будет прямо противоположная: начинаются специальные мероприятия, оперативные мероприятия, и в такой ситуации себе дороже проводить какие-то террористические акции», — полагает он.
Как себя вести в ответ на угрозы
Какого-то универсального правила, как органам власти стоит реагировать на подобные ситуации, нет, утверждает эксперт. Иногда лучше перестраховаться, чем потом отвечать за последствия, а иногда — правильнее не реагировать или реагировать минимально, чтобы не усиливать давление со стороны провокаторов.
«Если такие точечные [угрозы], как сейчас, я боюсь, что это оттачивается новая методика, потому что на старую мы научились симметрично реагировать, это нам перестало доставлять такие проблемы», — резюмировал он.
Насколько оправдано усиление мер безопасности в школах
Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова в разговоре с NEWS.ru заявила, что школам не нужны дополнительные меры охраны. По ее мнению, «школы не должны превращаться в тюрьмы». Также она допустила, что угрозы в Telegram-каналах — спланированная акция, чтобы ужесточить меры безопасности в школах.
«Я понимаю, что в современном мире многие события могут быть срежиссированы и спланированы, поэтому я не утверждаю, но и не исключаю, что это, возможно, лоббирование введения подобных жестких мер в школах», — считает общественница.
Менькова уверена, что установка металлоискателей, ежедневный досмотр и контроль подвергает детей серьезному психологическому давлению.
«Установка рамок металлоискателей не имеет никакого смысла. Сидит охранник, стоит рамка, она пищит на стоп, но разве кто-то на нее реагирует? А дети каждый раз понимают, что проходят процедуру досмотра. То есть каждый ребенок — потенциальный преступник. Если кого-то досматривать, то только подозрительных лиц, которые могут попытаться проникнуть в школу. Но причем здесь ученики? Мы считаем, что это ненормально, и категорически против таких мер. Но даже если мы поставим Росгвардию и рамки, если злоумышленник захочет проникнуть в школу и совершить преступление, он найдет способ. Плюс он может совершить преступление, не заходя в школу», — говорит она.
Она добавила, что ей неизвестно об обеспокоенности родителей из-за сообщений с угрозами. NEWS.ru обратился с запросом в органы МВД с просьбой сообщить информацию о проверках или расследовании террористических угроз школам.