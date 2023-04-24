Школы Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта Mash: школы Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что учеников нескольких школ подмосковного Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта, слухи о котором были распространены в анонимном Telegram-канале. Сейчас все учебные учреждения города проверяют спецслужбы, в школах усилили охрану и контрольно-пропускной режим.

По данным Telegram-канала SHOT, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку более 50 учебных учреждений. Автора публикации ищут.

В администрации города рассказали Teleram-каналу «Осторожно, Москва», что сотрудники ЧОП переведены на усиленный режим работы, МВД и ФСБ проводят проверку.

По данным канала, на протяжении выходных, 22–23 апреля, неизвестный писал угрозы взорвать одну из школ в Щелково. К записям он прикрепил фото с самодельным взрывным устройством. Позже он опубликовал фото огнестрельного оружия и пообещал устроить стрельбу в нескольких учебных заведениях.

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