Полиция взяла под охрану московскую школу из-за угрозы теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция взяла под охрану одну из школ в столичном районе Тропарево-Никулино после появления в Сети сообщений о готовящемся нападении на учащихся, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленники пригрозили устроить в школе бойню 20 апреля.

Вы доживаете последние дни, пи****, желаю вам сдохнуть в море горячей крови, — цитирует канал послание.

Предполагается, что планы нападения строят любители видеоигры Counter-Strike. Они создали канал, в котором обсуждают, где именно заходить в здание школы, из какого выхода будут выбегать напуганные школьники и откуда по ним лучше вести огонь. Судя по сообщениям злоумышленников, тактику нападения они отработали на карте из CS 1.6.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному лишению свободы за массовое убийство. Он 11 мая 2021 года устроил нападение на одну из школ Казани. В результате погибли девять человек, в том числе семеро учащихся, и еще 24 получили ранения. В СКР сочли, что преступление Галявиев совершил из стремления подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он нашел в Сети.