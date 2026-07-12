Шашлык из курицы — мой провал? Не дождетесь! Этот маринад заставит вас забыть о другом мясе для мангала

Шашлык из курицы — мой провал? Не дождетесь! Этот маринад заставит вас забыть о другом мясе для мангала

Долго искал идеальный маринад для курицы, чтобы мясо таяло во рту. Нашел — и теперь делюсь.

Ингредиенты

Курица (окорочка/бедра) — 1,5 кг, лук репчатый — 4 шт., соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 1 ч. л., паприка — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., лимон — 1 шт., вода газированная — 200 мл.

Как готовлю

Сначала режу лук полукольцами и мну его руками с солью, чтобы дал сок. Курицу мою, обсушиваю, натираю перцем и паприкой. Смешиваю мясо с луком, добавляю сок половины лимона и газировку. Самое сложное — это выдержать мясо в маринаде минимум 2 часа. Тем временем развожу огонь в мангале или разогреваю духовку до 200 градусов. Жарю курицу до золотистой корочки, периодически поливая оставшимся маринадом. Готовое мясо снимаю с огня и даю отдохнуть 5 минут перед подачей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Куриные бедра получились невероятно сочными, с карамельной, чуть липкой корочкой. Мой совет: дайте курице полежать в маринаде хотя бы 2 часа, а лучше — всю ночь. Подавайте с лавашом и хрустящими овощами, чтобы оттенить сладость.