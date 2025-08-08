Шашлык без мангала: сочная курица с кабачками в духовке за 20 минут

Шашлык без мангала: сочная курица с кабачками в духовке за 20 минут

Шашлык из курицы с кабачками в духовке — это сочное мясо с золотистой корочкой и нежными овощами, пропитанными пряными ароматами! Блюдо получается легким, но сытным: курица сохраняет сочность, а кабачки тают во рту.

Для маринада смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. прованских трав, соль и перец. Куриное филе (500 г) нарежьте кубиками, кабачки (2 шт.) — толстыми кружочками, залейте маринадом и оставьте на 1 час. Нанижите на деревянные шпажки, чередуя мясо и овощи. Выпекайте на решетке при 200 °C 20 минут, переворачивая для равномерной корочки.

Подавайте с зеленым соусом (йогурт + укроп + чеснок) — сочетание хрустящих овощей и нежной курицы с дымчатыми нотками порадует даже гурманов! Это блюдо доказывает, что вкусный шашлык можно приготовить без мангала и всего за 20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить запеченные баклажаны со свининой под сырной корочкой.