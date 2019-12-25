https://static.news.ru/photo/2fd257de-270a-11ea-9f46-fa163e074e61_660.jpg Александр Новиков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Суд Екатеринбурга снял все обвинения с известного шансонье Александра Новикова, который подозревался в многомиллионном хищении.

На заседании 25 декабря он впервые предстал в новом амплуа — свидетеля, сообщает сайт РЕН ТВ.

Ранее следствие подозревало, что Новиков и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов провернули аферу на 10 млн рублей. В 2012 году бард отдал чиновнику принадлежащую ему землю под возведение коттеджного посёлка, однако стройку заморозили.

После этого Новиков и Шилиманов начали распродажу паев, однако вследствие разбирательств суд арестовал землю.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ. Парламентария подозревают в причастности к крупному мошенничеству, в ходе которого у дочерней структуры «Газпрома» было похищено более 20 млн рублей.