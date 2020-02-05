Якутский шаман Александр Габышев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на задержание полицией своих сторонников.
Об этом сообщила адвокат Габышева Ольга Тимофеева.
Это касается задержания Габышева и его сторонников 10 декабря 2019 года. На тот момент Габышев не был ограничен в свободе передвижения. Жалоба в ЕСПЧ будет проходить регистрацию в течение месяца, — передаёт её слова РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, якутский городской суд арестовал четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «свергать Путина», на трое суток, признав их виновными по статье о неповиновении полиции.