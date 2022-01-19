«Листвяжной» дали год на устранение нарушений

Шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Росприроднадзор дал год на устранение выявленных нарушений. Ведомство обнаружило несоблюдение объёмов фактической добычи угля техническому проекту, сейчас разрабатывается новая документация, соответствующая нормативным требованиям, сообщает ТАСС.

16 декабря 2021 года по результатам проверки Росприроднадзора на ООО «Шахта „Листвяжная“» предприятию было выдано предписание, согласно которому необходимо устранить нарушения в срок до 16 декабря 2022 года. В настоящее время разрабатывается новый технический проект в соответствии с нормативными требованиями, — говорится в сообщении.

Какие именно нарушения были выявлены Роcприроднадзором на шахте «Листвяжная» и насколько фактическая добыча не соответствовала техническому проекту, официально не сообщается. Отмечается, что материалы проверки переданы в Роснедра, регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.