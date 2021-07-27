Сетевая война с огнем: расскажет ли Ди Каприо в ООН о якутских пожарах

Дым от природных пожаров, охвативших Якутию, достиг соседней Бурятии, о чём из Улан-Удэ сообщает агентство лесного хозяйства. А огонь, полыхающий в самом крупном и холодном российском субъекте, разгорелся не только в лесах, но и в публичном пространстве. Недавно блогер Роза Дьячковская рассказала об экологической катастрофе в республике артисту Леонардо Ди Каприо, который также является основателем фонда по защите окружающей среды. Но вынос сора из избы явно не понравился местным властям, которые дали понять, что справятся с происходящим самостоятельно, а девушка вскоре удалила «крамольные» посты и объявила себя «нормальным человеком». NEWS.ru узнал, что происходит с пожарами в Якутии, справляются ли с ними власти и как это влияет на политический климат в республике.
Договор со звездой
В июле проживающая в Таиланде Instagram-блогер Роза Дьячковская, имеющая якутские корни,
Позднее Дьячковской стали массово писать анонимные пользователи, которые ругали её за привлечение мирового внимания к проблемам региона и даже грозили ей расправой. В итоге девушка
Сейчас я могу сказать только одно — мы переписываемся каждый день. Больше ничего не могу добавить, такая договоренность. Вы сами увидите результат, — заинтриговала читателей Дьячковская.
Но кроме неё свои посты в Instagram
Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Федот Тумусов, в Якутии «много сильных блогеров, которых после публикаций о ситуации с пожарами атаковали боты, но прямых доказательств давления на этих активистов именно со стороны властей нет».
Однако люди косвенно полагают, что это властные структуры на них натравливают различных «троллей», — констатирует парламентарий.
По его словам, когда Якутию окутало дымом, люди стали массово жаловаться на состояние здоровья, возмущаться и обвинять власти в бездействии. Впоследствии в республике было создано добровольческое движение, лидеры которого обратились к жителям с призывом объединиться для борьбы со стихией и начали сбор средств на помощь с питанием и обмундированием волонтёров. Таким образом, считает Тумусов, ситуация в республике «даже немного сплотила людей, превратившись во всенародную борьбу с огнём».
А вот якутская фитнес-блогер Янда Табунанова на днях получила официальное предупреждение за размещение у себя на странице информации о якобы выходе на улицы в связи пожарами в республике и задымлённостью в Якутске. Силовики
По некоторым данным полиция
Бюджетная засуха
По данным республиканских властей, 26 июля около двух тысяч человек
Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов, главная причина — это засуха, которой не было за 150 лет наблюдений. Также одним из источников возникновения стихии может быть старая нескошенная трава, которой заполнены поля из-за законодательного запрета на сельхозпалы — сжигание этой самой растительности.
Одной из главных причин незащищённости лесов от пожаров в России в целом и в Якутии в частности парламентарий видит в недофинансировании отрасли.
С принятием действующего Лесного кодекса в 2006 году резко уменьшилось количество «Авиалесоохраны». Раньше в каждом районе был у них свой отряд, он имел самолёт, на котором постоянно летали и дежурили. Когда пожар только начинался, они его гасили. Теперь этого нет. Насколько я знаю, у нас только около пяти таких отрядов имеется, а раньше было 35. У нас огромная территория, одна пятая часть страны, занимаемая гигантской долей мирового лесного хозяйства, но на квадратный километр леса Якутии выделяется 6 рублей [на охрану], а в среднем по РФ — 190 рублей, то есть 3% от норматива. То есть копейки выделяются, которых не хватает ни на лесоохрану, ни на лесничих. А тушение пожаров начинается после того, как они принимают угрожающий размер.
При этом парламентарий отметил, что сейчас федеральный центр «бросил огромные силы» на тушение пожаров в Якутии, задействовав ресурсы Минобороны и МЧС. Но, как подчёркивает Тумусов, «это должно быть не разовое мероприятие».
Пик стихии впереди
Руководитель противопожарной программы Greenpeace России Григорий Куксин также уверен, что ситуация с огненной стихией в Якутии «очень плохая и она останется такой, потому что площади колоссальные, потушить огромное количество пожаров невозможно без дождей». От тушения многих возгораний, по его словам, вовсе отказались, а эффективно отрабатывать получается лишь «меньше половины пожаров». Это вызвано хроническим недофинансированием республики.
Помимо Якутии, по данным Куксина, проблемы природные пожары этим летом полыхают и в Иркутской области, Красноярском крае. Для всех этих регионов самый проблемный период ещё впереди и ситуация может ухудшаться ещё примерно в течение двух недель.
Проблему нужно в первую очередь решать с изменения поведения людей, которые отказываются верить в то, что они являются реальной причиной пожаров, полагая, что это какие-то враги и злодеи поджигают, что это какие-то криминальные истории с сокрытием каких-то рубок. А всё просто: люди и в Якутии, и в других регионах, оставляют костры, бросают окурки, поджигают траву, думая, что они наводят порядок. Иногда это происходит в силу хозяйственных причин, например, сжигания порубочных остатков на лесосеках или мусора на свалках. Второе — это реагирование на ранних стадиях и силами государства и силами добровольцев. Здесь, конечно, не хватает ресурсов. Для этого необходимо существенно увеличить финансирование лесоохраны и переданных регионам лесных полномочий. Все страны мира наращивают бюджеты охраны лесов от пожаров, потому что климатические изменения уже произошли, и при новой климатической реальности бороться с природными пожарами стало сложнее.
На финансирование переданных регионам лесных полномочий, которые включают в себя охрану природных зон от пожаров, субъектам передаются федеральные деньги в размере около 30 млрд рублей в год. Эта сумма, как подчеркивают в Greenpeace, не меняется несколько лет. А минимальная потребность для выполнения этих функций, по оценкам экологов и Минприроды РФ, составляет не ниже 100 млрд рублей, отмечает Григорий Куксин.
По его подсчётам, если в среднем по стране лесная отрасль недофинансирована «примерно в три-четыре раза», то в конкретных регионах дефицит «может быть гораздо более существенным, потому что деньги очень неравномерно распределяются».