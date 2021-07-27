Сетевая война с огнем: расскажет ли Ди Каприо в ООН о якутских пожарах

Дым от природных пожаров, охвативших Якутию, достиг соседней Бурятии, о чём из Улан-Удэ сообщает агентство лесного хозяйства. А огонь, полыхающий в самом крупном и холодном российском субъекте, разгорелся не только в лесах, но и в публичном пространстве. Недавно блогер Роза Дьячковская рассказала об экологической катастрофе в республике артисту Леонардо Ди Каприо, который также является основателем фонда по защите окружающей среды. Но вынос сора из избы явно не понравился местным властям, которые дали понять, что справятся с происходящим самостоятельно, а девушка вскоре удалила «крамольные» посты и объявила себя «нормальным человеком». NEWS.ru узнал, что происходит с пожарами в Якутии, справляются ли с ними власти и как это влияет на политический климат в республике.

Договор со звездой

В июле проживающая в Таиланде Instagram-блогер Роза Дьячковская, имеющая якутские корни, обратилась к актёру и основателю собственного природоохранного фонда Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь в борьбе с природными пожарами на её исторической родине. Позднее власти республики в лице замминистра природных ресурсов Якутии Сергея Сивцева отказались от помощи голливудской звезды, обещав справиться со стихией своими силами. Также на происходящее отреагировал глава региона Айсен Николаев, назвав происходящее «хайпом».

Леонардо ДиКаприо Global Look Press

Позднее Дьячковской стали массово писать анонимные пользователи, которые ругали её за привлечение мирового внимания к проблемам региона и даже грозили ей расправой. В итоге девушка опубликовала видео, в котором попросила подписчиков отписаться от неё и пообещала удалить все посты об огненной стихии на родине, что затем и сделала, написав, что теперь она «обычный человек». В одном из интервью она призналась, что после этого перестала получать письма с угрозами от хейтеров. Также Роза объявила , что Ди Каприо не просто отреагировал на её обращение, но «осветит проблему на экологической конференции в ООН». Но условием актёра для дальнейшего сотрудничества с экоактивисткой якобы стало заключение с ним некоего «договора о неразглашении».

Сейчас я могу сказать только одно — мы переписываемся каждый день. Больше ничего не могу добавить, такая договоренность. Вы сами увидите результат, — заинтриговала читателей Дьячковская.

Но кроме неё свои посты в Instagram удалил другой блогер, писавший о пожарах и критиковавший власти за буйство стихии, — житель Якутии Алексей Винокуров. Ему также, как и Розе Дьячковской, поступали угрозы убийства. Он сообщил, что направляется тушить пожары в заповеднике «Ленские столбы».

Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Федот Тумусов, в Якутии «много сильных блогеров, которых после публикаций о ситуации с пожарами атаковали боты, но прямых доказательств давления на этих активистов именно со стороны властей нет».

Однако люди косвенно полагают, что это властные структуры на них натравливают различных «троллей», — констатирует парламентарий.

По его словам, когда Якутию окутало дымом, люди стали массово жаловаться на состояние здоровья, возмущаться и обвинять власти в бездействии. Впоследствии в республике было создано добровольческое движение, лидеры которого обратились к жителям с призывом объединиться для борьбы со стихией и начали сбор средств на помощь с питанием и обмундированием волонтёров. Таким образом, считает Тумусов, ситуация в республике «даже немного сплотила людей, превратившись во всенародную борьбу с огнём».

vk.com/mchs_yakutia

А вот якутская фитнес-блогер Янда Табунанова на днях получила официальное предупреждение за размещение у себя на странице информации о якобы выходе на улицы в связи пожарами в республике и задымлённостью в Якутске. Силовикиеё публикацией ипредостережение о недопустимости нарушения порядка проведения публичных мероприятий и размещения «разжигающих» призывов.

По некоторым данным полиция вызывала на беседы и других блогеров, обсуждавших ситуацию пожарами в Якутии.

Бюджетная засуха

По данным республиканских властей, 26 июля около двух тысяч человек тушат 52 пожара в 15 районах Якутии, в работах задействованы 270-и единиц техники. У ФБУ «Авиалесоохрана» несколько иные данные: на утро 26 июля в республике Саха действовало 79 лесных пожаров на территории более 735 тысяч гектаров, до этого сообщалось, что огонь прошёл более 1,5 млн гектаров. Дым от якутских пожаров накрыл и соседнюю Бурятию.

vk.com/mchs_yakutia

Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов, главная причина — это засуха, которой не было за 150 лет наблюдений. Также одним из источников возникновения стихии может быть старая нескошенная трава, которой заполнены поля из-за законодательного запрета на сельхозпалы — сжигание этой самой растительности.

Одной из главных причин незащищённости лесов от пожаров в России в целом и в Якутии в частности парламентарий видит в недофинансировании отрасли.

С принятием действующего Лесного кодекса в 2006 году резко уменьшилось количество «Авиалесоохраны». Раньше в каждом районе был у них свой отряд, он имел самолёт, на котором постоянно летали и дежурили. Когда пожар только начинался, они его гасили. Теперь этого нет. Насколько я знаю, у нас только около пяти таких отрядов имеется, а раньше было 35. У нас огромная территория, одна пятая часть страны, занимаемая гигантской долей мирового лесного хозяйства, но на квадратный километр леса Якутии выделяется 6 рублей [на охрану], а в среднем по РФ — 190 рублей, то есть 3% от норматива. То есть копейки выделяются, которых не хватает ни на лесоохрану, ни на лесничих. А тушение пожаров начинается после того, как они принимают угрожающий размер. Федот Тумусов депутат Госдумы от Якутии депутат Госдумы от Якутии

При этом парламентарий отметил, что сейчас федеральный центр «бросил огромные силы» на тушение пожаров в Якутии, задействовав ресурсы Минобороны и МЧС. Но, как подчёркивает Тумусов, «это должно быть не разовое мероприятие».

Пик стихии впереди

Руководитель противопожарной программы Greenpeace России Григорий Куксин также уверен, что ситуация с огненной стихией в Якутии «очень плохая и она останется такой, потому что площади колоссальные, потушить огромное количество пожаров невозможно без дождей». От тушения многих возгораний, по его словам, вовсе отказались, а эффективно отрабатывать получается лишь «меньше половины пожаров». Это вызвано хроническим недофинансированием республики.

Помимо Якутии, по данным Куксина, проблемы природные пожары этим летом полыхают и в Иркутской области, Красноярском крае. Для всех этих регионов самый проблемный период ещё впереди и ситуация может ухудшаться ещё примерно в течение двух недель.

Проблему нужно в первую очередь решать с изменения поведения людей, которые отказываются верить в то, что они являются реальной причиной пожаров, полагая, что это какие-то враги и злодеи поджигают, что это какие-то криминальные истории с сокрытием каких-то рубок. А всё просто: люди и в Якутии, и в других регионах, оставляют костры, бросают окурки, поджигают траву, думая, что они наводят порядок. Иногда это происходит в силу хозяйственных причин, например, сжигания порубочных остатков на лесосеках или мусора на свалках. Второе — это реагирование на ранних стадиях и силами государства и силами добровольцев. Здесь, конечно, не хватает ресурсов. Для этого необходимо существенно увеличить финансирование лесоохраны и переданных регионам лесных полномочий. Все страны мира наращивают бюджеты охраны лесов от пожаров, потому что климатические изменения уже произошли, и при новой климатической реальности бороться с природными пожарами стало сложнее. Григорий Куксин руководитель противопожарной программы Greenpeace России руководитель противопожарной программы Greenpeace России

На финансирование переданных регионам лесных полномочий, которые включают в себя охрану природных зон от пожаров, субъектам передаются федеральные деньги в размере около 30 млрд рублей в год. Эта сумма, как подчеркивают в Greenpeace, не меняется несколько лет. А минимальная потребность для выполнения этих функций, по оценкам экологов и Минприроды РФ, составляет не ниже 100 млрд рублей, отмечает Григорий Куксин.

По его подсчётам, если в среднем по стране лесная отрасль недофинансирована «примерно в три-четыре раза», то в конкретных регионах дефицит «может быть гораздо более существенным, потому что деньги очень неравномерно распределяются».