Сеть «Вкусно — и точка» готова брать на работу беженцев из ДНР и ЛНР Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» готова брать на работу беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая заменила недавно покинувший Россию «Макдоналдс», готова принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР, сообщил генеральный директор компании в России Олег Пароев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что до конца текущего года рестораны собираются принять на работу как минимум три тысячи новых сотрудников.

До конца этого года мы хотим принять на работу как минимум три тысячи человек, — сказал Пароев.

Он отметил, что эта цифра касается только Москвы, при этом рестораны откроются во многих городах России.

Как добавил Пароев, компания уже владеет как минимум 850 точками на территории России. В сети рассчитывают на протяжении нескольких ближайших лет открыть в стране еще порядка 150 новых ресторанов. Больше всего их появится в столице.

Предприниматель заверил, что система отбора сотрудников меняться не будет, весь менеджмент бывшего ресторана «Макдоналдс» останется в прежнем составе. Кроме того, Пароев отметил, что зарплата сотрудников не уменьшилась, а с марта текущего года было проведено повышение. Сейчас за восьмичасовой рабочий день сотрудники могут получить порядка 56 тысяч рублей в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что сотрудников для сети «Вкусно — и точка» начнут набирать в том числе в центрах занятости Московской области. Он отметил, что к середине июля в области откроется около 140 ресторанов сети.