Съесть летом или хранить: выбираем сорт моркови правильно — от этого зависит весь урожай

Морковь кажется простой культурой, но именно от сорта зависит, какой результат вы получите. Одна идеально подходит для летних салатов, другая — спокойно лежит до весны и не портится. Поэтому опытные огородники всегда выбирают семена под конкретную задачу.

Если хочется ранней и сочной моркови «на сейчас», лучше брать сорта для свежего употребления. Они быстро растут, получаются нежными и сладкими, но долго не хранятся. Среди популярных — Бюро, Веста F1, Лагуна F1, Наполи F1, Нелли F1, Марс, Оранжевый мускат, Шантенэ королевская и Ярославна. Такие корнеплоды обычно ровные, сочные и идеально подходят для салатов и еды прямо с грядки.

А вот для зимы нужны совсем другие сорта — плотные и лежкие. Они формируют более крепкие корнеплоды, которые не трескаются и хорошо переносят хранение. Чаще всего выбирают Анастасия F1, Канада F1, Каскад F1, Королева осени, Московская зимняя, Нантская, Романс F1, Тайфун, Флакке, Флаккоро и Шантенэ 2461.

Главное правило простое: для лета — ранние и сочные, для хранения — плотные и поздние. Если правильно подобрать сорт, моркови хватит и на свежие блюда, и на всю зиму без потерь.

Ранее мы рассказывали о 5 культурах, которые нужно успеть посеять на рассаду в марте.