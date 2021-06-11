Сессии в российских вузах переведут на удалёнку из-за COVID

https://static.news.ru/photo/9edff664-9f04-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

В ряде российских вузов проведение сессий и аттестаций переведут на удалёнку в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает «360».

Соответствующий документ, в частности, подписал ректор МГУ Виктор Садовничий. Дистанционный режим в университете начнёт действовать с 13 июня.

Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020–2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в приказе.

Также частично перевести экзамены на удалённый решили в НИУ ВШЭ. Там в аудиториях будут проходить только те занятия, которые невозможно провести онлайн. При этом предполагается соблюдение всех необходимых санитарных норм.

Кроме того, о переводе сессий и итоговой аттестации в удалённый формат сообщили в МГТУ имени Баумана. Там можно будет сдать удалённо также задолженности, однако все комиссии будут проходить исключительно в очном формате.

Ранее В Москве сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.