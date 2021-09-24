Удальцов объявил голодовку из-за ареста

Симоновский суд Москвы назначил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции. Удальцов с решением не согласен и объявил голодовку. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

Арест был назначен в связи с публикацией постов в социальных сетях о встрече с депутатами КПРФ 25 сентября. В сообщении Удальцова указывается, что он анонсировал не акцию протеста, а законную встречу с депутатами, поэтому на решение суда будет подана апелляция.

Ранее силовики задержали оппозиционера и доставили в ОВД «Нагатинский Затон».

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами выборов. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

В ходе встречи политик заявил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.